Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/06/2024 - 18:01

BRASÍLIA, 14 JUN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o recém reeleito premiê indiano, Narendra Modi, à margem do G7 na Itália.

Segundo o governo brasileiro, o líder indiano confirmou sua presença na cúpula do G20, que ocorrerá no Brasil nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

Por sua vez, o presidente brasileiro Lula se comprometeu a visitar o país asiático, que antecedeu o Brasil na presidência do G20 em 2023. (ANSA).