Lula e ministros fazem reunião sobre conflito no Oriente Médio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/10/2023 - 17:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 09 OTT – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) analisou nesta segunda-feira (9) a crise no Oriente Médio com o chanceler Mauro Vieira, e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Lula e Vieira tiveram uma conversa telefônica para alinhar o discurso frente ao conflito no âmbito da presidência brasileira do Conselho de Segurança da ONU.

O ministro de Relações Exteriores se encontra na Indonésia, onde foi recebido por pela sua homóloga, Retno Marsud.

“Todos deveriam imediatamente interromper a violência e exercer o máximo de autocontenção para evitar que a situação escale ainda mais”, declarou Vieira, em Jacarta.

Lula também finalizou por volta do meio-dia uma videoconferência sobre o conflito entre Israel e Palestina com varios ministros, entre eles Múcio Monteiro (Defesa), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Comunicação Social) e o assessor internacional Celso Amorim.

Essa foi uma das primeiras atividades não presenciais com ministros do mandatário, que permanece no Palácio da Alvorada onde faz tratamento de recuperação de uma cirurgia no quadril.

No sábado (7), Lula disse nas redes sociais ter ficado “chocado com os ataques terroristas realizados contra civis em Israel” e defendeu uma “solução ao conflito que garanta a existência de um Estado Palestino convivendo pacificamente com Israel”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias