Lula e Macron pedem a Nicolás Maduro para ‘retomar diálogo com a oposição’, diz Presidência francesa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, pediram a Nicolás Maduro, que tomou posse de seu terceiro mandato na Venezuela nesta sexta-feira (10), para “retomar o diálogo com a oposição”.

“França e Brasil estão dispostos a facilitar uma retomada dos intercâmbios que possa permitir um retorno da democracia e da estabilidade na Venezuela”, indicou a Presidência francesa em comunicado, no qual relatou a conversa telefônica entre os dois chefes de Estado. “Todas as pessoas detidas por suas opiniões ou por seu compromisso político devem ser libertadas imediatamente”, acrescentou o Palácio do Eliseu.

