Lula e Macron discutem acordo UE-Mercosul e guerra na Ucrânia

(ANSA) – BRASÍLIA, 23 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira (23) com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, para discutir sobre a guerra na Ucrânia, o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul e a defesa do meio ambiente.

Durante encontro no Palácio do Eliseu, em Paris, os líderes “conversaram sobre as negociações para o acordo comercial entre o Mercosul e a UE, a guerra na Ucrânia, o combate às mudanças climáticas, a retomada do intercâmbio cultural e a parceria estratégica entre os países na área de defesa”, informou o Palácio do Planalto em Brasília.

Lula e Macron já haviam discutido sobre o conflito iniciado pela Rússia em maio passado, quando se encontraram em Hiroshima, no Japão, à margem da Cúpula do G7.

Ainda segundo o comunicado, a conversa sobre defesa esteve centrada “em torno do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que já entregou um submarino em 2022 e prevê a entrega anual de outros até 2025, com transferência de tecnologia francesa”.

Macron ofereceu um almoço de trabalho ao petista, que estava acompanhado pelo chanceler Mauro Vieira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o assessor internacional da Presidência, Celso Amorim. (ANSA).

