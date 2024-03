Lula e Macron chegaram a Belém para reunião com foco na Amazônia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/03/2024 - 18:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 26 MAR – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu homólogo francês, Emmanuel Macron, chegaram nesta terça-feira (26) a Belém, capital do Pará (PA), onde devem falar sobre a Amazônia e a luta contra as mudanças climáticas.

Os mandatários pousaram durante a tarde na Base Aérea de Belém e se deslocaram para a estação das docas para partir para a Ilha do Combu, para visitar a fábrica de chocolates Filha do Combu, de Izete Costa, a Dona Nena, considerada como exemplo de bioeconomia na região. A agenda de Macron também prevê a condecoração do cacique Raoni Metuktire, da etnia caiapó, com a mais alta honraria francesa. (ANSA).

