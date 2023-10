Lula e líder dos Emirados Árabes fazem ligação sobre conflito

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2023 - 18:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 11 OUT (ANSA) – A busca por uma solução pacífica para a crise entre Israel e Palestina e a prevenção de mais perdas entre a população civil foram os principais temas discutidos na conversa realizada hoje entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu homólogo dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

As informações foram divulgadas pelo governo, em nota. O texto diz que “o diálogo abordou uma série de temas cruciais para a estabilidade da região”.

O líder árabe destacou a importância de os líderes globais trabalharem juntos para conter a crise na região, enquanto Lula parabenizou Mohamed bin Zayed pelos auxílios humanitários aos palestinos e propôs fortalecer a colaboração entre os dois países também no Conselho de Segurança das Nações Unidas, do qual o Brasil assumiu a presidência rotativa no mês de outubro.

A nota conclui que o diálogo entre os presidentes não se limitou à crise no Oriente Médio. Eles também discutiram o aprofundamento das relações bilaterais entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos, abordando questões de cooperação econômica, investimentos e parcerias estratégicas em vários setores. (ANSA).

