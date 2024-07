Lula e Janja se reúnem com vereadora evangélica do PSDB

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2024 - 20:37 Para compartilhar:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a primeira-dama, Rosângela da Silva (Janja), se reuniram nesta quarta-feira, 3, com a vereadora de Goiânia Aava Santiago (PSDB) para um café da manhã no Palácio do Planalto.

“Ao lado da @JanjaLula, tive uma boa conversa com @aavasantiago sobre o Brasil, os desafios das famílias das periferias e a importância da assistência social e das políticas públicas para as mães e os jovens do nosso País”, escreveu o petista em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

Embora faça parte da sigla tucana desde a adolescência, a vereadora foi apoiadora da candidatura de Lula nas eleições de 2022, participou do grupo de trabalho (GT) para transição do governo e sugeriu ações para a aproximar a nova gestão presidencial com os evangélicos, grupo do qual ela faz parte. Ela chegou a se reunir com ministros para discutir o tema. Porém, o plano não prosseguiu.

Nas redes sociais, Janja disse nesta quarta-feira, 3, estar muito feliz de encontrar Aava. Ela relatou que as duas estão juntas nas lutas pelas mulheres e agradeceu à vereadora.

Aava está em seu primeiro mandato e realizou ações próximas à esquerda durante a legislatura, como a criação da Frente Intermunicipal de Mulheres pelo Fim da Violência Política de Gênero. Formada em sociologia e filha de pastores, ela diz ser ativista por mulheres, direitos humanos, escola pública e se intitula como “malocrente”, uma junção das palavras “maloqueira” e “crente”.

A popularidade de Lula em meio aos evangélicos caiu. Porém, ele tem realizado ações para se aproximar do setor, que é, em grande parte, apoiador do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Aava se coloca como ponte para realizar essa aproximação.