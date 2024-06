++ Lula e Erdogan se reúnem à margem do G7 ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/06/2024 - 18:13 Para compartilhar:

BARI, 14 JUN (ANSA) – O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, solicitou apoio a seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para a solicitação de adesão de Ancara ao Brics.

A informação está em um comunicado do governo brasileiro divulgado após a reunião bilateral entre os dois realizada à margem do G7.

O texto também diz que Lula declarou seu apoio à solicitação turca e que pretende visitar o país.

Erdogan, por sua vez, confirmou que estará no Brasil para a cúpula do G20, em 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

(ANSA).