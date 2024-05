Lula e Erdogan defendem Estado palestino e pedem paz na Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/05/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ISTAMBUL, 9 MAI (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta quinta-feira (9) com seu homólogo da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, sobre as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia.

Segundo a presidência turca, Erdogan pediu apoio a “iniciativas pelo reconhecimento do Estado da Palestina” e afirmou que o Hamas continua “aumentando seus ataques e massacres” na Faixa de Gaza. Além disso, definiu a postura do Brasil no conflito como “admirável”.

Já o Palácio do Planalto destacou que os mandatários “manifestaram afinidade em suas posições sobre a defesa de negociações de paz e em prol de um cessar-fogo” na Ucrânia e em Gaza.

“No caso do Oriente Médio, os presidentes reiteraram sua convergência de visões com relação à defesa da solução de dois Estados independentes convivendo lado a lado, com fronteiras mútua e internacionalmente reconhecidas”, diz um comunicado da Presidência da República.

Ainda segundo o Planalto, o líder turco manifestou “solidariedade” pelas inundações no Rio Grande do Sul e “confirmou que virá ao Brasil para a cúpula do G20”, em 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. (ANSA).