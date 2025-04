Lula e Dilma participam de velório do papa Francisco no Vaticano

(ANSA) – BRASÍLIA, 25 APR – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ex-mandatária Dilma Rousseff (PT) participaram nesta sexta-feira (25) do velório do papa Francisco, realizado na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

“Estivemos há pouco na Basílica de São Pedro, na nossa primeira despedida ao papa Francisco, compartilhando a emoção e a devoção com todos que vieram prestar merecidas homenagens ao Santo Padre. Que sua sabedoria, coragem e compaixão sigam iluminando os corações de todos nós”, escreveu o petista nas redes sociais.

Lula e Dilma estavam acompanhados de vários ministros, entre eles o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e a primeira-dama, Janja da Silva.

O chefe de Estado brasileiro desembarcou no Aeroporto Internacional de Roma, nesta sexta, liderando uma comitiva que inclui os presidentes do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Roberto Barroso.

Francisco, líder da Igreja Católica Romana por mais de uma década, morreu no último dia 21 de abril, aos 88 anos, em decorrência de um derrame cerebral (AVC) e de um “colapso cardiocirculatório irreversível”.

Na ocasião, Lula divulgou um vídeo em suas redes sociais para reforçar que o Pontífice foi um representante “do acolhimento, da paz e da esperança” e, por isso, todos estão “um pouco órfão do seu afeto”, que “era livre de preconceitos e julgamentos, em um mundo que sofre com a discriminação e a intolerância”.

