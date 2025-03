Lula é desaprovado por 88% do mercado financeiro, diz Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest feita a partir de 106 entrevistas com fundos de investimentos com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro entre os dias 12 e 17 de março mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é desaprovado por 88% do mercado financeiro. No entanto, 8% vê o governo como regular e 4% como positivo.

De acordo com as pessoas ouvidas pela pesquisa, a alta nos preços dos alimentos (64%) é o principal motivo por trás da perda de popularidade de Lula. Em seguida apareceram equívocos na política econômica (56%) e aumento dos impostos (41%).

Além disso, 58% do mercado financeiro avaliou o trabalho do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como negativo. 32% disse que o trabalho dele é regular e 10% afirmou que é positivo. Os entrevistados afirmaram também que a força do ministro está menor (85%). No entanto, 14% afirmou que ela está igual e 1% disse que ela está maior.

Também foi questionado aos entrevistados se a política econômica do País está indo na direção certa ou errada. 93% das pessoas ouvidas falaram que está na direção errada e 7% dos ouvidos falaram que está na correta. A maioria esmagadora dos entrevistados (92%) disse que o principal responsável pela direção que a política econômica do País está tomando é Lula.

Ainda de acordo com a pesquisa, 83% dos ouvidos pelo levantamento disseram que, nos próximos 12 meses, a economia deve piorar. 13% disse que ela vai ficar do mesmo jeito e 4% afirmou que ela vai melhorar. De acordo com 58% dos ouvidos, o Brasil corre o risco de entrar em recessão. No entanto, 42% não acredita na possibilidade.