Lula é convidado por Nunes Marques e Cármen Lúcia para cerimônia de posse no TSE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 17:04 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado para a cerimônia de posse dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia e Nunes Marques como presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), respectivamente, na próxima semana. O convite foi entregue nesta segunda-feira, 27, no Palácio do Planalto.

+ Exército afasta militares após alarme falso sobre rompimento de dique em Canoas (RS)

O evento será realizado na próxima segunda-feira, 3, às 19h. A entrega do convite ocorreu nesta tarde, em agenda com o chefe do Executivo às 15h. Na ocasião, Lula aceitou o convite para ir à cerimônia.

Cármen assume a presidência do TSE no lugar do ministro Alexandre de Moraes, cuja última sessão no tribunal será nesta quarta-feira, 29. Ela será responsável por conduzir as eleições municipais de 2024 e ficará no cargo pelo mandato de dois anos.