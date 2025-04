Lula é candidato natural e favorito à Presidência em 2026, diz Alckmin

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é candidato natural e favorito para vencer a eleição presidencial do ano que vem, disse nesta quarta-feira o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, Alckmin também afirmou estar cedo para definir se a chapa vitoriosa em 2022, com ele na vice de Lula, será reeditada, mas disse, ao mesmo tempo, que está feliz com as tarefas que tem recebido de Lula tanto na vice como no ministério.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)