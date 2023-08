Lula e Biden conversam hoje por telefone

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/08/2023 - 11:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 16 AGO (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversará por telefone com seu homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quarta-feira (16).

Segundo a agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, a ligação está agendada para 12h45 (horário de Brasília), e a imprensa brasileira diz que a conversa vai girar em torno da próxima Assembleia Geral da ONU, em setembro.

Lula já antecipou que negocia com Biden o lançamento de uma iniciativa global em defesa do trabalho durante o evento das Nações Unidas. A proteção do meio ambiente também deve estar na pauta do telefonema. (ANSA).

