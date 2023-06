Lula é aprovado por 37% e reprovado por 27%, diz Datafolha

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/06/2023 - 15:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 17 JUN (ANSA) – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é considerado “ótimo ou bom” por 37% do eleitorado, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (17).

Segundo o levantamento, isso significa uma oscilação negativa de um ponto percentual, dentro da margem de erro de dois pontos, em relação à pesquisa feita no fim de março.

O índice de “ruim ou péssimo” é de 27% (-2 pontos), enquanto 33% (+3) consideram a gestão Lula “regular”. Outros 3% não souberam ou não quiseram opinar.

O Datafolha ouviu 2.010 eleitores entre 12 e 14 de junho. Com seis meses de governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha números parecidos: 33% de “ótimo ou bom”, 33% de “ruim ou péssimo” e 31% de “regular”. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias