Lula é aprovado por 35% da população, diz Datafolha; 33% consideram governo ruim ou péssimo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2024 - 9:45

Para 35% da população, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz um terceiro mandato ótimo ou bom, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3.

O trabalho do petista no cargo foi avaliado como regular para 30% dos entrevistados. Já 33% o consideram ruim ou péssimo, enquanto 3% afirmaram não saber.

O instituto ouviu 2.040 pessoas por meio de entrevistas presenciais em 146 municípios brasileiros, entre os dias 29 e 31 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Bolsonaro era numericamente mais aprovado

Quando o Datafolha ouviu os eleitores no mesmo período de mandato de Jair Bolsonaro (PL), o trabalho do ex-presidente foi avaliado como ótimo ou bom para 37% dos eleitores — numericamente acima do sucessor, mas em empate técnico pela margem de erro. A pesquisa foi divulgada em agosto de 2020.

Lula e Bolsonaro no período também empatam tecnicamente na avaliação regular (o político do PL tinha 27%, ante 30% do petista) e ruim ou péssima (34% a 33%).