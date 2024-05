Lula é alvo de grevistas na Unifesp e faz aceno à educação

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/05/2024 - 18:47 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de estudantes, funcionários e professores da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) durante um evento em Guarulhos (SP), neste sábado, 25. Com o ocorrido, o mandatário fez aceno à educação e defendeu o direito de manifestação da categoria, além de prometer investimentos para a área.

“Estou vendo alguns companheiros…, que bom que vocês podem vir em um comício do Lula e levantar um cartaz dizendo que estão em greve. Defendo o direito de as pessoas se manifestarem e chegarem a um acordo no momento certo. Vocês têm o direito de protestar, esse governo é democrático”, disse o presidente.

O mandatário falou da criação de 100 institutos federais e destacou a criação do programa “Pé-de-Meia”, que busca evitar a evasão escolar. Vamos investir em educação, quem quiser ficar de ‘biquinho’ que fique. Se a gente não investir em educação, vai precisar investir em cadeia depois”, completou.

No local, houve manifestações de entidades e instituições como o Sinasefe (Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica), Andes (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior) e da Unifesp.