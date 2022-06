Lula e a mulher, Janja, testam positivo para Covid-19 e ficarão em isolamento

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua mulher, Janja, testaram positivo para Covid-19 neste domingo (5), e ficarão em isolamento. A agenda do petista para os próximos dias foi cancelada.

A informação foi divulgada pelo perfil oficial de Lula no Twitter, com uma mensagem afirmando que os dois estão bem, com o petista assintomático e Janja, com sintomas leves.





“O ex-presidente @LulaOficial e sua esposa @JanjaLula foram diagnosticados hoje com Covid-19. Os dois estão bem, o ex-presidente assintomático e Janja com sintomas leves. Ficarão em isolamento e acompanhamento médico nos próximos dias #equipeLula”, diz a mensagem assinada pela equipe de Lula.

A publicação é acompanhada de um boletim assinado pelo Dr. Roberto Kalil Filho, médico de Lula, que afirma que ele deve permanecer em isolamento domiciliar nos próximos dias.

“O Sr. Luiz Inácio Lula da Silva testou positivo para COVID-19. Encontra-se assintomático, em bom estado geral devendo permanecer em isolamento domiciliar nos próximos dias”, diz a nota assinada por Kalil.