Lula: Doações de carne para RS chegam a 2 milhões de quilos de produtores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que as doações de carne do setor de proteína animal para o Rio Grande do Sul, atingido por uma série de enchentes nas últimas semanas, somam 2 milhões de quilos. Ele teve uma reunião no Palácio do Planalto nesta segunda-feira com representantes do setor.

“Sou muito grato ao setor de proteína animal por terem aceitado o chamamento desta reunião para pensarmos juntos ações de solidariedade para o Sul, convocada pelo ministro Carlos Fávaro aqui em Brasília. Uma demonstração de que esse país tem solução ao deixarmos de lado as nossas diferenças para ajudar quem mais precisa. Todas essas doações, que já somam 2 milhões de quilos de carne, vão chegar aos gaúchos e gaúchas”, disse o petista em seu perfil no X, antigo Twitter.

Mais cedo, a JBS, que estava representada na reunião, informou que fará uma doação de um milhão de quilos. Os dois principais nomes da empresa, os irmãos Joesley e Wesley Batista, estavam no encontro.