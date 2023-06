Lula diz ter ‘relação histórica’ com Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 11:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 21 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (21) que tem uma relação “histórica” com a Itália, durante encontro com o chefe de Estado do país europeu, Sergio Mattarella.

“Minha relação com a Itália é antiga e histórica. Eu comecei a ter relações com a Itália quando assumi a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos, em 1975, e a partir de então comecei a ter relações com o movimento sindical italiano”, disse Lula para o presidente italiano.

“É uma alegria imensa estar de volta à Itália, sobretudo no verão. Hoje estou aqui experimentando o calor da Itália, que é tão forte quanto o calor de Brasília”, acrescentou.

Em mensagem no Twitter, Lula disse que conversou com Mattarella sobre o “estreitamento das relações entre dois países irmãos e o acordo União Europeia e Mercosul”.

“Vamos atuar para aproximar nossas universidades e ampliar o intercâmbio comercial entre nossos países”, acrescentou. (ANSA).

