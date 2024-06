Lula diz ter ficado ‘nervoso’ ao saber da quantidade dividendos pagos a acionistas da Petrobras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2024 - 13:18 Para compartilhar:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a criticar a distribuição de dividendos para acionistas da Petrobras. O chefe do Executivo disse ter ficado “meio nervoso” ao saber sobre o pagamento de R$ 45 bilhões de dividendos para acionistas minoritários da estatal.

“Esses dias você viu que eu fiquei meio nervoso porque nós pagamos R$ 45 bilhões de dividendos para os acionistas minoritários da Petrobras. São R$ 45 bilhões e não pagam um centavo de imposto de renda”, criticou Lula entrevista nesta quinta-feira, 20, à Rádio Verdinha, do Ceará.

“O trabalhador ganha uma miséria de participação nos lucros no final do ano e tem que pagar imposto de renda e, nesse país, quem ganha dividendos, não paga imposto de renda”, acrescentou. “Então, as pessoas precisam ter um pouco de sensibilidade porque o que nós estamos tentando fazer é elevar o padrão de vida das pessoas mais humildes desse país.”