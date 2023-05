Lula diz que vai criar grupo de trabalho para discutir questões comerciais com Inglaterra

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2023 - 13:15 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse há pouco, em coletiva de imprensa em Londres após a coroação do rei Charles III, que vai criar um grupo de trabalho para discutir questões comerciais com a Inglaterra. Lula disse que o governo anterior “parou de falar de negócio ou de discutir negócio” e que o fluxo comercial entre os dois países diminuiu de US$ 8,6 bilhões para US$ 6 bilhões.

Lula ainda disse que a Inglaterra explora “muito pouco” o potencial de venda que tem para o Brasil, e vice-versa. “Eu sempre disse que o ministro da Indústria e Comércio deve funcionar como um mascate, deve levar produto embaixo do braço pra vender, e dinheiro no bolso pra comprar”, destacou, acrescentando que a “boa política de relação comercial é via de duas mãos”. “Após sair da União Europeia, o mercado da Inglaterra para o Brasil aumentou exponencialmente”, completou.

