Lula diz que teve Covid-19 em Cuba e que fez quarentena no país

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva disse que contraiu a Covid-19 no dia 26 de dezembro em Cuba, durante viagem para participar do documentário do cineasta Oliver Stone sobre a América Latina. O petista teve que ficar 14 dias de quarentena no país. As informações são da Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Lula não tinha sintomas e só descobriu que estava com a doença após realizar teste no país. Além do ex-presidente, foram infectados, a noiva dele, Rosangela da Silva, a Jaja, o escritor Fernando Morais, o fotógrafo Ricardo Stuckert e mais quatro assessores.

Após fazer uma tomografia, Lula descobriu que tinha lesões pulmonares. Para tratar da doença, o ex-presidente teve que tomar corticóide e anticoagulantes.

