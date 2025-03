Lula diz que Stellantis é ‘exemplo’ para empresas no Brasil

BETIM, 11 MAR (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou nesta terça-feira (11) a Stellantis pela abertura de um novo centro de alta tecnologia para desenvolver soluções de motorização híbrida-flex no Brasil e disse que a empresa é um “exemplo”.

Em discurso no polo automotivo do grupo em Betim, o mandatário disse se sentir “realizado” com a confiança depositada pela companhia no país, que inclui um plano de investimentos de R$ 30 bilhões entre 2025 e 2030 e a contratação de 1,5 mil operários e 400 engenheiros ainda neste ano.

“A Stellantis está dando exemplo de uma empresa que se dispõe a trabalhar com o governo, a cumprir as regras e a fazer com que a inovação e o conhecimento científico e tecnológico sejam uma marca registrada deste país”, disse Lula diante de ministros, autoridades estaduais e municipais e altos executivos da empresa, como o presidente do conselho John Elkann.

“Parabéns à Stellantis e aos trabalhadores e trabalhadoras da Stellantis”, salientou. (ANSA).