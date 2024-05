Lula diz que quer disputar mais dez eleições: “Vou viver até os 120 anos”

com redação, Estadão Conteúdoi com redação, Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2024 - 16:48 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 15, que vai viver até os 120 anos e disputará mais 10 eleições – até quando estiver andando de bengala. Ele deu as declarações em cerimônia de anúncios sobre a calamidade no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo (RS).

“Eu vou viver até os 120 anos, eu vou demorar. Já falei para o homem lá em cima, não estou a fim de ir embora. Porque ainda preciso disputar umas 10 eleições, mais uns 20 anos. O Lula de bengala disputando eleição”, disse o presidente da República.

Durante o evento, o governo anunciou criação do “Auxílio Reconstrução”, para famílias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O anúncio aconteceu durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao estado. A medida prevê o depósito de R$ 5,1 mil em parcela única, via Pix, para a reposição de bens perdidos na catástrofe. Segundo o Planalto, o impacto no orçamento será de R$ 1,2 bilhão.

Além do auxílio, o governo prometeu facilitar a compra de imóveis de construtoras que estão em obras ou já concluídos, além de utilizar locais em leilão por bancos estatais como alternativa para moradia dos atingidos.

O Planalto também suspendeu as parcelas do Minha Casa Minha Vida por seis meses, além de dar um prazo de carência por 180 dias para novos contratos. Os gaúchos ainda terão direito a até R$ 6,2 mil do saque calamidade do FGTS sem precisar esperar o intervalo exigido de 12 meses.

Outra medida anunciada é a antecipação das parcelas do Bolsa Família para o dia 17 de maio. Além disso, outras 240 mil famílias serão incluídas no programa já a partir deste mês.

Participam do evento, além de Lula, Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Paulo Pimenta (Secom), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Nísia Trindade (Saúde), Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), José Múcio (Defesa) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional do Brasil). Luis Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, também esteve no evento. Os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, cancelaram a ida ao Rio Grande do Sul por conta das agendas legislativas.