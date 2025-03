Lula diz que pôs ‘mulher bonita’ em ministério para fazer articulação política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 12, que colocou uma “mulher bonita” para chefiar a SRI (Secretaria de Relações Institucionais) e melhorar as relações do governo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o líder do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

A ministra Gleisi Hoffmann assumiu a SRI nesta segunda-feira, 10, após a saída de Alexandre Padilha para o Ministério da Saúde.

Na presença de Gleisi, Motta e Alcolumbre, Lula declarou que pretende “mudar” e restabelecer a relação com o Legislativo. “Por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais. É que eu não quero mais ter distância entre vocês”, comentou o presidente.

Segundo o mandatário, a união entre os poderes é necessária para defender a soberania do País e os interesses da população.

As falas foram ditas por Lula durante um discurso no lançamento do programa “Crédito do Trabalhador”, medida que funcionará a partir de 21 de março e permite a utilização da Carteira de Trabalho Digital por profissionais do setor privado para ter acesso a empréstimos mais baratos com garantia do FGTS nas mais de 80 instituições financeiras que já operam junto ao INSS.