Lula diz que participará de novo comício de apoio a Filippi Jr (PT) em Diadema

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2024 - 21:27 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que voltará a Diadema no próximo dia 25, dois dias antes do segundo turno das eleições municipais, para fazer mais um ato de apoio ao atual prefeito, José de Filippi Jr (PT). Em participação de comício na cidade nesta sexta-feira, 18, o chefe do Executivo federal pediu para a população dar a ele de presente em seu aniversário, que será no dia 27, quando completará 79 anos, a reeleição do atual prefeito.

No discurso, o petista voltou a fazer a comparação de que escolher um gestor municipal é semelhante a escolher um padrinho ou madrinha para um filho. “Quando vocês querem escolher alguém para ser padrinho ou madrinha do filho de vocês, quem vocês escolhem? Alguém que vocês gostam, confia”, citou Lula.

“No dia 27, vocês vão escolher mais que um padrinho para cuidar do filho de vocês, da rua de vocês, do bairro de vocês e da cidade de vocês”, continuou. “Não tem ninguém melhor do que o companheiro Filippi para ser eleito.”

Lula ainda participará de um comício nesta noite em Mauá para apoiar Marcelo Oliveira (PT) e, no sábado, estará em dois atos em São Paulo para reforçar a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL). No domingo, 20, o presidente embarcará para a Rússia para participar da cúpula do Brics.