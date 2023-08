Lula diz que países pobres precisam receber dinheiro de países ricos para preservar florestas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 10:07 Compartilhe

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira que os países ricos precisam pagar para os países pobres preservarem florestas. “Os países ricos tiveram sua introdução na revolução industrial bem antes que o Brasil, então eles são responsáveis pela poluição do planeta muitos antes de nós. Eles conseguiram derrubar todas suas florestas muito antes de nós”, declarou.

E acrescentou o presidente: “Agora, o que eles têm de fazer é contribuir financeiramente para que os outros países possam se desenvolver. Nós não queremos ajuda, queremos um pagamento efetivo. É como se tivesse pagando uma coisa que eles devem à humanidade. Eles devem à humanidade a gente preservar as atuais florestas.”

Lula afirmou que os países que têm floresta devem negociar com os países desenvolvidos um valor razoável em fóruns internacionais. Ele deu as declarações no programa Conversa com o Presidente, produzido pelo Canal Gov, da EBC.

A produção é uma espécie de live semanal de Lula. Normalmente é realizada nas manhãs de terça-feira. Dessa vez, é realizada na segunda porque, na terça, o presidente estará no Paraguai para a posse do presidente eleito do país, Santiago Peña. O petista viaja no período da tarde para a capital paraguaia, Assunção.

