Lula diz que não viajará até fim de novembro após cirurgia, mas que trabalhará ‘normalmente’

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 26, que ficará em Brasília até o fim de novembro, quando viajará para participar da COP 28, nos Emirados Árabes, após a cirurgia que fará no quadril nesta sexta-feira, 29. Apesar disso, Lula afirmou que trabalhará “normalmente” na capital federal, mas que não será visto utilizando andador.

“Só vou viajar agora dia 28 ou 29 de novembro, para os Emirados Árabes”, declarou Lula durante transmissão semanal ao vivo nas redes sociais, a Conversa com o Presidente, nesta terça-feira. “Até lá, vou ficar aqui em Brasília, não vou poder pegar avião, mas vou trabalhar normalmente”, disse.

O chefe do Executivo contou que Ricardo Stuckert, fotógrafo da Presidência da República, disse que não quer fotografá-lo de andador. “Então, significa que vocês não vão me ver de andador, muleta, vocês vão me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado, mas vou ter que ter um pouco de cuidado”, ponderou.

Lula disse estar otimista com o procedimento, mas reforçou que o que o preocupa é a anestesia. “Tenho certeza que vou voltar bem”, comentou.

O presidente contou ainda que está sentindo dor na “cabeça do fêmur”, como costuma dizer, desde agosto de 2022, durante a campanha eleitoral. Ele disse que queria operar logo após a vitória nas eleições, mas pensou que poderiam surgir especulações em relação à sua saúde física: “Se eu operar agora”, pensou na época, “vão dizer: ‘Lula está velho, ganhou as eleições e já está internado'”.

A cirurgia pela qual o presidente passará na sexta-feira para eliminar as dores que sente no quadril será com anestesia geral e demandará que o ele despache do Palácio da Alvorada por pelo menos três semanas.

O procedimento é uma artroplastia total de quadril, no lado direito, pelo qual será instalada uma prótese no lugar das partes lesionadas.

