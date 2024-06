Lula diz que não permitirá volta de ‘fascista’ ao poder

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/06/2024 - 11:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 18 JUN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que ainda não decidiu se vai concorrer à reeleição em 2026, mas destacou que não permitirá que o Brasil “volte a ser governado por um fascista”.

Em entrevista à Rádio CBN, o petista afirmou que “tem muita gente boa para ser candidata” ao Planalto e que ele “não precisa” disputar a próxima eleição presidencial, porém se mostrou aberto a uma nova candidatura.

“Agora presta atenção no que vou te falar: se for necessário ser candidato para evitar que os trogloditas que governaram este país voltem a governar, pode ficar certo que meus 80 anos virarão 40 e eu poderei ser candidato”, declarou Lula, que está com 78 anos de idade. “Não é a primeira hipótese. Tenho que medir meu estado de saúde, minha resistência física, porque quero ter responsabilidade com o Brasil, mas não vou permitir que este país volte a ser governado por um fascista, um negacionista”, salientou o presidente, em referência a Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. (ANSA).