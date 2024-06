Lula diz que meta de inflação é número a ser perseguido e que ‘ama’ inflação baixa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2024 - 18:08 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a meta de inflação é um “número a ser perseguido” pelo governo federal. Lula disse “amar” inflação baixa e garantiu compromisso para tentar levar a inflação para a meta estabelecida.

“A meta de inflação é um número a ser perseguido. Então, nós vamos trabalhar para tentar levar a inflação para meta com 1,5% a mais e 1,5% a menos. Nós vamos manter isso”, disse o petista a jornalistas nesta quarta-feira, 26, após visitar exposição de ônibus escolares do Novo PAC na Esplanada dos Ministérios.

Na fala, o presidente destacou seu conhecimento sobre inflação e disse que “ninguém neste país” conhece o índice tanto quanto ele. “Amo inflação baixa, o povo brasileiro ama inflação baixa, o povo brasileiro quer inflação baixa”, acrescentou.

No período da tarde, o governo publicou o decreto que altera o regime de metas de inflação, de apuração de ano-calendário para o regime contínuo. O novo sistema entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, com centro do alvo e o intervalo de tolerância definidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), mediante proposta do ministro da Fazenda.

A nova sistemática prevê que o cumprimento da meta seja apurado com base na inflação acumulada em 12 meses em um índice de inflação definido pelo CMN. Será considerado que a meta foi descumprida quando a taxa desviar-se por seis meses consecutivos do intervalo de tolerância.