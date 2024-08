Lula diz que levantará quais estatais patrocinam atleta e que governo tem que apoiar esportista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2024 - 17:50 Para compartilhar:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 26, que fará um levantamento de quais empresas estatais patrocinam atletas. Também afirmou que o governo fará tudo o que for possível para promover o esporte olímpico. Ele deu as declarações no Palácio do Planalto em cerimônia com atletas brasileiros que participaram da Olimpíada de Paris.

“Essa é uma coisa que nós vamos fazer levantamento também, nas empresas públicas brasileiras, quantas delas têm patrocínio para os nossos atletas olímpicos. Porque é muito fácil querer patrocinar um time que é campeão. Eu quero ver patrocinar um menino ou uma menina da periferia desse País”, disse o presidente da República. “Vocês, atletas, escrevam, coloquem no papel, mandem para a Janja, mandem para o governo, escrevam, mandem um zap para nós, dizendo o que vocês acham que tem que fazer”, declarou. “Eu quero que vocês saibam que o que depender do governo, a gente vai fazer tudo. A gente pode construir parcerias com governadores, a gente pode construir parcerias com prefeituras”, disse.

Lula declarou que não basta boa vontade para o Brasil se tornar potência olímpica, que é preciso investimento na área. Se disse disposto a discutir o assunto com representantes do setor – atletas e dirigentes – em uma reunião no Rio de Janeiro para discutir os próximos passos do esporte olímpico brasileiro.

O presidente da República também disse que acionou o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), para ajudar um menino que tenta treinar salto com vara no Estado.

Lula teria tomado a atitude depois de ver um vídeo do garoto treinando no celular da primeira-dama, Janja Lula da Silva.