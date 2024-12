Lula diz que Jimmy Carter ‘pressionou ditadura brasileira pela libertação de presos’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte de Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, e afirmou que o americano “pressionou a ditadura brasileira pela libertação de presos políticos” no período em que ocupou a Casa Branca, entre 1977 a 1981.

+Morre Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, aos 100 anos

“Depois, como ex-presidente, continuou militando pela promoção dos direitos humanos, pela paz e pela erradicação de doenças na África e na América Latina. Carter conseguiu a façanha de ter um trabalho como ex-presidente, ao longo de décadas, tão ou mais importante que o seu mandato na Casa Branca”, prosseguiu o petista em publicação no X (antigo Twitter) neste domingo, 29.

Quem foi Jimmy Carter

Filiado ao partido Democrata, o político ocupou a Casa Branca durante um mandato, de 1977 a 1981, e também foi senador e governador do estado da Geórgia durante a trajetória pública. Carter deixou a Presidência profundamente impopular, mas trabalhou por décadas em causas humanitárias depois disso.

Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2002, em reconhecimento por seu “esforço incansável para encontrar soluções pacíficas para conflitos internacionais, impulsionar a democracia e os direitos humanos e promover o desenvolvimento econômico e social”.

Na última década, Carter teve vários problemas de saúde, incluindo melanoma que se espalhou para seu fígado e cérebro. O ex-presidente passou a receber cuidados paliativos em fevereiro de 2023. Sua esposa, Rosalynn Carter, morreu em novembro de 2023, aos 96 anos. Carter pareceu frágil quando compareceu ao funeral dela em uma cadeira de rodas.

Neste domingo, ao noticiar a morte do pai, Chip Carter escreveu: “Meu pai foi um herói, não só para mim, mas para todos que acreditam na paz, nos direitos humanos e no amor altruísta. Meus irmãos, minha irmã e eu o compartilhamos com o mundo por meio dessas crenças comuns. O mundo é nossa família pela maneira como ele uniu as pessoas, e agradecemos por honrar sua memória continuando a viver essas crenças compartilhadas”. O ex-presidente morreu em casa, em Plains, no estado da Geórgia.