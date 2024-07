Lula diz que ‘jamais’ será irresponsável no fiscal: ‘se tiver desarranjo, precisa consertar’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2024 - 7:18 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 3, que o Brasil “jamais” será irresponsável do ponto de vista fiscal. Em sua avaliação, o País tem de estar “calmo” e, se tiver qualquer desarranjo, é preciso consertá-lo.

“Estejam certos de que a comida vai ficar barata e que esse País jamais será irresponsável do ponto de vista fiscal”, disse Lula a jornalistas, após evento de lançamento do Plano Safra 2024/2025 nesta quarta-feira. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto.

Em uma tentativa de minimizar as incertezas em relação ao cumprimento das regras fiscais estabelecidas pelo governo federal, Lula disse ter 10 anos de experiência na presidência da República e, por conta disso, sabe lidar com as dificuldades que surgem. “Sou o presidente com mais experiência de resolver problemas nesse país”, afirmou.

Questionado sobre a alta do dólar nos últimos dias em decorrência de declarações feitas em entrevistas, Lula disse não estar acompanhando o movimento da moeda. “Estou aqui lançando o mais importante Plano Safra para a agricultura brasileira e você vem me perguntar de uma coisa que não estou acompanhando?”, questionou o chefe do Executivo.

Em sua avaliação, o Brasil tem de estar “calmo”, pois “está tudo acontecendo favoravelmente ao País”. “Se você tem um desarranjo qualquer, você só tem de consertar”, comentou.