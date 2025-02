Lula diz que já definiu substituto de Padilha, mas ainda vai conversar com escolhido

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou já ter escolhido um nome para ocupar a Secretaria de Relações Institucionais, cargo responsável pela articulação política do governo, mas só vai anunciar depois que conversar com a pessoa.

“Já está escolhido. Eu vou contar (o nome) quando eu falar com a pessoa primeiro“, disse o petista a jornalistas nesta quarta-feira, 26.

Motivo da troca

O presidente terá de nomear um novo responsável pelas Relações Institucionais depois de ter escalado Alexandre Padilha, que estava no cargo desde o início do mandato, para o Ministério da Saúde, no lugar de Nísia Trindade, que teve a demissão confirmada na terça-feira, 25.

Padilha já ocupou o cargo entre 2011 e 2014, sob a chefia de Dilma Rousseff (PT). Com a realocação do petista, chegaram a oito as trocas de ministros do gvoerno Lula, número que deve subir nas próximas semanas — além da nomeação para a própria SRI, existe a perspectiva de uma reforma ministerial mais ampla.