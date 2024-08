Lula diz que irá discutir Rota da Seda e parceria estratégica com China de longo prazo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2024 - 12:20 Para compartilhar:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira, 14, que irá discutir, em novembro, com o presidente da China, Xi Jinping, uma parceria estratégica entre o Brasil e a nação asiática de longo prazo. Segundo Lula, os chineses também querem debater sobre a Rota da Seda, e garantiu que o governo não irá “fechar os olhos” sobre o assunto.

De acordo com o presidente da República, a reunião bilateral deve ocorrer em novembro, após a Cúpula do G20, que acontecerá no Rio de Janeiro.

“É uma reunião em que a gente vai comemorar os 50 anos de relações diplomáticas, mas é uma reunião que a gente vai discutir uma parceria estratégica com a China de longo prazo”, contou Lula, durante sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, do novo ciclo da série Diálogos Capitais, promovido pela revista Carta Capital, nesta quarta-feira.

Lula afirmou que a China também quer discutir sobre a Rota da Seda. “Nós não vamos fechar os olhos, não. Nós vamos dizer: O que tem para nós? O que eu tenho com isso? O que eu ganho?. Essa é a discussão”, comentou.

O presidente disse que quer tanto Estados Unidos como China “ao nosso lado”. Segundo ele, a nação asiática virou um “problema” para o país americano, mas não para o Brasil.