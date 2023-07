Lula diz que inelegibilidade de Bolsonaro é ‘problema da Justiça’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/07/2023 - 20:53 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (1º) que a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro “é um problema da Justiça”, que “não mexe com a tranquilidade do governo”.

“Ele [Bolsonaro] sabe o que ele fez. Se ele acertou, ele será recompensado. Se ele errou, ele será julgado e será punido de acordo com o que ele cometeu”, disse Lula aos jornalistas ao ser questionado sobre a inelegibilidade de seu adversário político ao deixar o treinamento da seleção feminina de futebol no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

“Isso é um problema da Justiça que não mexe com a tranquilidade do governo”, acrescentou, ao comentar pela primeira vez o tema.

Na sexta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inabilitou por oito anos Bolsonaro por “abuso de poder político”, tirando-o das próximas eleições presidenciais, em 2026.

Nas eleições do ano passado, Lula derrotou por uma margem de 1,8% nas urnas Bolsonaro, que recebeu 58 milhões de votos, um número superior ao de quando o ex-capitão do Exército foi eleito presidente.

Bolsonaro garantiu que a decisão do TSE foi “uma punhalada”, mas que “não está morto” politicamente.

Segundo ele próprio, Bolsonaro planeja apelar da decisão no Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão do TSE baseia-se em uma reunião com embaixadores em julho de 2022, na qual Bolsonaro atacou o sistema de votação eletrônica com informações “falsas”.

