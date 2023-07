Lula diz que falará com Ortega sobre perseguição religiosa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 16:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 04 LUG – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (4) que vai ligar para seu homólogo nicaraguense, Daniel Ortega, para conversar sobre a perseguição contra religiosos católicos em seu país.

“Estive com o papa Francisco recentemente e assumi o compromisso de falar com Daniel Ortega na próxima semana a respeito do conflito lá com setores da Igreja”, disse Lula, lembrando de sua visita ao Vaticano há duas semanas.

“Temos que conversar. Não podemos isolar e achar que apenas um lado possui defeitos. Os defeitos são múltiplos, então precisamos conversar com todos”, concluiu o petista durante a Cúpula dos Presidentes do Mercosul realizada hoje na Argentina.

(ANSA).

