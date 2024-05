Lula diz que fake news espalha que País é governado por sósia e posa com ‘Lula de Arapiraca’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 10:54 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) posou com um sósia durante visita à cidade de São José da Tapera, em Alagoas (AL). Lula participava da assinatura da ordem de serviço das obras do trecho V do Canal do Sertão Alagoano quando avistou um sósia entre o público presente.

“Não sei se vocês estão vendo aqui de cima, tem um Lula lá embaixo”, disse o presidente. O sósia se anima ao ser notado e é autorizado a subir no palanque do evento.

Em seguida, o petista se queixou de uma teoria da conspiração segundo a qual o País estaria sendo governado por um substituto do petista. Lula atribuiu a fake news à “parte canalha” das redes sociais. “A rede social tem uma parte tão canalha, que tem lá um cidadão falando que o Lula morreu, que eu não sou o Lula”, afirmou.

Ao abraçar o sósia, “com todo o respeito à mãe dele, ao pai dele, eu tô mais bonito que você”, disse Lula ao sósia, em tom amistoso. “Não importa, o que importa é o coração”, completou o presidente.

Pré-candidato a vereador

O sósia do petista é Daniel Vieira, que se denomina como o “Lula de Arapiraca”, a segunda cidade mais populosa do Estado de Alagoas. Ele é pré-candidato a vereador pelo PT. Nas redes sociais, Daniel compartilhou trechos do encontro com o presidente e afirmou ter “orgulho” da experiência.