Lula diz que eventos climáticos precisam ser levadas em consideração na elaboração do Orçamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo federal precisa levar em consideração episódios como os incêndios e mudanças climáticas para a elaboração do novo orçamento da União. De acordo com ele, há ainda uma série de propostas que a gestão precisa estabelecer no combate aos incêndios, mas nenhuma delas será enviada ao Congresso sem uma discussão prévia com o Parlamento.

“É muito importante que, na hora que a gente for discutir novamente o novo orçamento, a gente vai ter que saber que tem coisa nova que aconteceu e a gente não pode continuar com a mesma regra que a gente tinha estabelecido há tantos e tantos anos”, disse Lula, durante reunião com chefes dos Três Poderes nesta terça-feira, 17, no Palácio do Planalto.

“Mudou, o clima mudou, as necessidades das pessoas, mudou a vida das pessoas”, completou o petista. Segundo o chefe do Executivo, é preciso fazer com que o Brasil se transforme numa economia definitivamente desenvolvida e ambientalmente justa.

Sobre os incêndios, Lula afirmou que o governo ainda precisa criar um Conselho Nacional de Emergência Climática, uma Autoridade Nacional Climática e um comitê científico para cuidar de tais coisas. “É preciso que a gente assuma a responsabilidade de que se você não envolver a sociedade, as instituições e mesmo as personalidades da sociedade civil que são especialistas, fica tudo mais fácil”, disse.

“Tenho por hábito que, o que a gente for mandar de projeto de lei para o Congresso Nacional, seja PEC ou não, temos que discutir com os governadores dos Estados, com as lideranças do Congresso Nacional para que a gente tome atitude de nenhum projeto nosso chegar mais cru na Cassa Legislativa e depois a gente passar mais tempo explicando o projeto do que se a gente tivesse explicado”, acrescentou.