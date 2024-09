Lula diz que é ‘inaceitável’ que América Latina e África não tenham assento permanente no Conselho de Segurança da ONU

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/09/2024 - 11:35 Para compartilhar:

É “inaceitável” que a América Latina não tenha um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, denunciou nesta terça-feira (24) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral das Nações Unidas.

“A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial”, declarou Lula.

“Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI com as Nações Unidas cada vez mais esvaziada e paralisada”, completou.

af/nn/aa/yr/aa