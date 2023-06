++ Lula diz que discutiu relações bilaterais com Meloni ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 19:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 21 JUN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (21) que conversou sobre as relações entre o Brasil e a Itália com a primeira-ministra Giorgia Meloni, durante reunião em Roma.

“Conversei com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, sobre as relações entre nossos países, especialmente neste momento em que a Itália assume a presidência do G7 e o Brasil assumirá em novembro a presidência do G20”, escreveu o petista no Twitter. (ANSA).

