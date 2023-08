Lula diz que Brics é mais forte que G7 e defende moeda comum

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2023 - 11:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 29 AGO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (29) que o Brics, que terá a adesão de mais seis países em 2024, já é mais forte que o G7.

Em sua live semanal nas redes sociais, o mandatário disse que a entrada de Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã tornará o grupo “mais poderoso, mais forte e mais importante”.

“Eu acho que o mundo não será mais o mesmo. O Brics hoje é mais forte que o G7”, declarou Lula, lembrando que o bloco representa cerca de 32% do produto interno bruto (PIB) global em paridade de poder de compra, contra 29% do grupo das sete potências.

O presidente também defendeu sua proposta de estabelecer uma nova moeda de referência para substituir o dólar nas transações comerciais entre os membros do Brics e citou o exemplo do euro.

“A gente não precisa ficar negociando com dólar, a gente pode negociar nas moedas nossas. Os europeus criaram o euro, nós precisamos criar alguma coisa. Não é contra o dólar, é a favor do Brasil, do comércio brasileiro e do real”, salientou.

A última cúpula do Brics determinou que os ministros da Fazenda usem os próximos 12 meses para discutir a proposta para, segundo Lula, “ver se a gente consegue fazer com que seja aprovada uma moeda de referência para exportação”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias