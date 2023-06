Lula diz no RS que cooperativas constroem casas melhor do que construtoras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 15:33 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 30, que cooperativas de trabalhadores e entidades são mais habilidosas em construir unidades habitacionais do que construtoras. A declaração foi dada em visita a 446 moradias que serão entregues em Viamão, no Rio Grande do Sul, no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. O governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), acompanhou o evento. A inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorrida pouco depois das 12h desta sexta, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formar maioria pela condenação, repercutiu imediatamente no evento do qual participou Lula. A militância presente gritou “Inelegível, inelegível”.

