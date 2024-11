Lula diz não ver problema em acabar com as bets se a regulamentação não der certo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2024 - 7:50 Para compartilhar:

O presidente República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que não vê problema em acabar com as casas de apostas se a regulamentação do setor não der certo. Em conversa com os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), para o podcast PODK Liberados, o presidente defendeu uma legislação rigorosa para as bets e citou denúncias de manipulação de resultados de jogos de futebol contra atletas brasileiros.

“Não é possível que a gente tenha manipulação na sociedade brasileira”, disse Lula na entrevista, que foi gravada na quarta-feira, 6, e exibida na RedeTV! e no YouTube na noite deste domingo, 10. “Esses meninos que estão jogando no exterior não têm que entrar em falcatrua. Também está em jogo que tipo de ser humano queremos.”