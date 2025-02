Lula diz não saber quantas trocas serão feitas em reforma ministerial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que irá fazer mais trocas em seu ministério e que espera concluir a reforma no primeiro escalão do governo até depois do Carnaval.

Em entrevista à TV Record, o presidente afirmou que não sabe ainda quantas mudanças serão feitas, mas disse que em algumas áreas precisa de “mais agressividade, mais agilidade e mais rapidez nas decisões.”

Na terça-feira, Lula trocou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, por Alexandre Padilha, que ocupava a Secretaria de Relações Institucionais. O substituto de Padilha ainda não foi anunciado, mas uma das cotadas é a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Segundo Lula, a pessoa já foi escolhida, mas só será anunciada depois de uma conversa com ele.