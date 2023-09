Lula diz acreditar em 7 de setembro ‘pacífico’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/09/2023 - 10:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 5 SET (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (5) que acredita em um 7 de setembro “pacífico”, em meio aos temores no governo de protestos bolsonaristas.

A data marca o Dia da Independência do Brasil em relação a Portugal e, nos últimos quatro anos, foi usada como palanque político pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou a usar o 7 de setembro para atacar o Supremo Tribunal Federal (STF).

“Como nós tivemos durante 23 anos um regime autoritário, a verdade é que os militares se apoderaram do 7 de setembro. O que queremos fazer agora é um 7 de setembro de todos, do militar, do professor, do médico, do dentista, do advogado, do vendedor de cachorro quente, do empreendedor individual”, disse Lula no programa “Conversa com o Presidente”.

“É uma festa importante em que o Brasil conquistou a soberania diante do país colonizador. Acho que vai ser um 7 de setembro bom, pacifico, normal”, garantiu o mandatário.

No mesmo dia, Lula embarca para a Índia para a cúpula do G20, e o presidente afirmou que pretende usar a ocasião para falar sobre combustíveis alternativos e o combate à desigualdade.

“A guerra já consumiu em um ano US$ 2,224 trilhões. Imagina se US$ 2,224 trilhões tivessem sido colocados para a saúde, combater a fome, ajudar os países mais pobres a se desenvolver”, declarou o presidente, que assumirá o comando do G20 oficialmente em 1º de dezembro. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias