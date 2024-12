Lula diz acompanhar com atenção desdobramentos do desabamento de ponte entre TO e MA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que acompanha “com muita atenção” os desdobramentos do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre Tocantins e Maranhão. De acordo com Lula, o ministro dos Transportes, Renan Filho, está no local para prestar toda a ajuda do governo federal sobre o caso.

“Acompanho com muita atenção os desdobramentos da queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, Entre os estados do Tocantins e Maranhão. O ministro Renan Filho está no local com os governadores do Maranhão, Carlos Brandão, e do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e autoridades nacionais e locais para prestar toda ajuda do governo federal na retomada do resgate das vítimas e apuração sobre o ocorrido”, afirmou Lula, em publicação no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 23. “Meus sentimentos aos familiares das vítimas.”

A ponte tinha 533 metros de vão e desabou no domingo, 22. Ao menos duas pessoas morreram e outras 14 seguem desaparecidas.

Ao menos dois caminhões-tanque contendo defensivos agrícolas e ácido sulfúrico – produto químico corrosivo altamente perigoso – caíram no rio Tocantins após o desabamento da ponte. As prefeituras de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), que fazem margem com o rio na região do acidente e eram ligadas pela ponte, emitiram um alerta de risco de contaminação.

A recomendação é que a população evite qualquer contato com a água do rio Tocantins. “O contato com esses produtos pode desencadear reações químicas graves e oferecer sério riscos à saúde, como queimaduras, intoxicações e outros problemas”, diz o alerta.