Lula diz a aliados que é hora de ir às ruas para ganhar a eleição

BRASÍLIA (Reuters) – O ex-presidente e candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a convenção do PSB, que formalizou a coligação nacional com o PT e Geraldo Alckmin como candidato a vice, para fazer um apelo para seus apoiadores irem às ruas para ganhar as eleições.







Fazendo repetidos elogios ao ex-governador de São Paulo no evento realizado em Brasília, Lula disse que a dupla realizará a “maior revolução pacífica” do país.

Líder nas pesquisas eleitorais, o petista disse que o Brasil só terá jeito quando voltar a crescer, mas destacou que quando isso ocorrer será preciso garantir a distribuição de renda.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)