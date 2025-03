Lula divulga nota de pesar pela morte de Marcos Villaça, poeta, advogado e ex-ministro do TCU

O Palácio do Planalto divulgou neste domingo, 30, uma nota de pesar assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela morte do poeta, advogado e ex-ministro e ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Marcos Villaça. Ele morreu no sábado (29), aos 85 anos de idade, de falência múltipla de órgãos. Villaça estava internado em Recife. Ele também foi membro da Academia Brasileira de Letras (ABL).

“Quero externar meus sentimentos pelo falecimento de Marcos Villaça, grande defensor da cultura do nosso querido Pernambuco, a quem tive a honra de homenagear com a Medalha de Ouro do Serviço Público em 2009, quando completou 50 anos como servidor. Villaça, com seu talento e dedicação, teve um papel marcante na literatura, no Tribunal de Contas de União e na Academia Brasileira de Letras, entre tantos outros caminhos que trilhou com brilhantismo”, escreveu o chefe do Executivo. “Que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos”, finalizou.